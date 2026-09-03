Vergunning voor nieuwe uitweg in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek heeft een vergunning verleend voor het maken van een uitweg aan de Pater Becanusstraat 75 a in Beek en Donk. Het besluit is genomen op 1 september en heeft betrekking op het veranderen van het gebruik of de aanleg van een uitweg.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten een vergunning te verlenen voor een omgevingsplanactiviteit aan de Pater Becanusstraat 75 a in Beek en Donk. Het gaat om het maken van een uitweg. De aanvraag voor deze vergunning werd op 9 juni 2026 ingediend en op 1 september 2026 goedgekeurd.

De vergunning heeft betrekking op een uitweg, wat betekent dat een toegang tot een weg wordt aangelegd of aangepast. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een erf of terrein te ontsluiten. Het besluit is verzonden op dezelfde dag als de goedkeuring, en de vergunning is direct van kracht.