Advertentie
Indoor golfsimulator in Eindhoven wil legalisering
Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:33
Een indoor golfsimulator aan de Stratumsedijk in Eindhoven wil gelegaliseerd worden.
Op 1 september is een aanvraag ingediend om een indoor golfsimulatorfaciliteit aan de Stratumsedijk 44 in Eindhoven te legaliseren. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning en is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008508.
Het gaat om een bestaande faciliteit die nu officieel erkend moet worden. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie