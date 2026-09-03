Indoor golfsimulator in Eindhoven wil legalisering

Een indoor golfsimulator aan de Stratumsedijk in Eindhoven wil gelegaliseerd worden.

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Op 1 september is een aanvraag ingediend om een indoor golfsimulatorfaciliteit aan de Stratumsedijk 44 in Eindhoven te legaliseren. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning en is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008508.

Het gaat om een bestaande faciliteit die nu officieel erkend moet worden. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.