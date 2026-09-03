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Terrasvergunning Eethuis Nazli in Eindhoven verleend

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 09:34

Het horecabedrijf Eethuis Nazli aan de Schubertlaan in Eindhoven heeft een permanente terrasvergunning gekregen. Het besluit is op 1 september verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte bij het horecabedrijf aan de Schubertlaan 2. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De zaak staat geregistreerd onder nummer EHV-ZP2026-008424.

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