Nieuw dak gepland voor woning in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een nieuw dak op een woning aan het Bakkerpad 17 in Sint-Oedenrode.

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Het besluit is op 31 augustus 2026 genomen, nadat de eigenaar van het pand een aanvraag had ingediend. De omgevingsvergunning betreft specifiek de vervanging van het dak.

Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is Bakkerpad 17, 5492TL Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4089.