Navigatie overslaan
Ontdek

Tuinhuis mag worden gebouwd in Cuijk

Vandaag om 10:22

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een tuinhuis aan de Hermelijnkwartier 68 in Cuijk. Het besluit is genomen op 31 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het tuinhuis mag worden gebouwd op basis van het omgevingsplan. De aanvraag werd geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004615. De vergunning is officieel verleend door het college van burgemeester en wethouders.

De locatie waar het tuinhuis komt, ligt in Cuijk, een plaats binnen de gemeente Land van Cuijk. Het besluit maakt het mogelijk om de bouwactiviteit te starten. Voor degenen die het niet eens zijn met dit besluit, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit heeft echter geen invloed op de directe werking van het besluit.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.