Tuinhuis mag worden gebouwd in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een tuinhuis aan de Hermelijnkwartier 68 in Cuijk. Het besluit is genomen op 31 augustus 2026.

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Het tuinhuis mag worden gebouwd op basis van het omgevingsplan. De aanvraag werd geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004615. De vergunning is officieel verleend door het college van burgemeester en wethouders.

De locatie waar het tuinhuis komt, ligt in Cuijk, een plaats binnen de gemeente Land van Cuijk. Het besluit maakt het mogelijk om de bouwactiviteit te starten. Voor degenen die het niet eens zijn met dit besluit, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit heeft echter geen invloed op de directe werking van het besluit.