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Tijdelijke paviljoen op Machinekamerplein krijgt langere vergunning

Vandaag om 10:22

De vergunning voor het tijdelijke paviljoen op het Machinekamerplein in Eindhoven is verlengd. Het gebouw wordt gebruikt voor bijeenkomsten en verhuur.

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De verlenging betreft een vergunning onder zaaknummer EHV-ZP2026-005922. Het gaat om een tijdelijke bouwactiviteit waarbij een paviljoen is geplaatst op het Machinekamerplein, postcode 5617AP. Dit paviljoen dient als locatie voor verhuur en het organiseren van bijeenkomsten.

De verlenging is alleen bedoeld als mededeling. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken liggen niet ter inzage.

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