Bomenkap aangevraagd voor Cevenneshof in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om zes bomen te kappen aan de Cevenneshof in Eindhoven. De aanvraag is op 1 september ontvangen en betreft een locatie zonder huisnummer.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen om zes bomen te verwijderen aan de Cevenneshof. Het gaat om een locatie zonder huisnummer. De aanvraag is geregistreerd op 1 september 2026 en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008532.

De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving beschikbaar en kan niet worden ingezien. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.