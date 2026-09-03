Laatste kunstwerken snelfietsroute Veghel-Uden onthuld

Vrijdag 4 september worden de laatste twee kunstwerken onthuld op de snelfietsroute Veghel-Uden. Fietsers kunnen tussen half tien en half één ’s middags gratis koffie krijgen bij een koffiebar in Mariaheide.

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De onthulling van de kunstwerken vindt plaats in de ochtend. Speciaal voor deze gelegenheid staat er een koffiebar bij een van de kunstwerken aan de Hintelstraat in Mariaheide, een dorp nabij Veghel. Hier kunnen voorbijgangers gratis een kop koffie halen.

De snelfietsroute tussen Veghel en Uden is ontworpen om fietsen comfortabeler en sneller te maken. De kunstwerken zijn bedoeld om de route een extra uitstraling te geven. Met de onthulling van de laatste twee werken is de route nu compleet.

De koffiebar is vrijdag aanwezig van 9.30 uur tot 12.30 uur. Fietsers die de route gebruiken, kunnen tijdens hun rit even stoppen en genieten van een gratis drankje. De actie is bedoeld om de nieuwe kunstwerken extra onder de aandacht te brengen.

De gemeente Meierijstad, waar Mariaheide en Veghel onder vallen, wil met deze snelfietsroute een bijdrage leveren aan duurzamere mobiliteit in de regio. De kunstwerken vormen een creatieve toevoeging aan dit project.