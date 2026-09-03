Pand P in Eindhoven weer beperkt open

Na een jaar sluiting opent Pand P in Eindhoven weer voorzichtig haar deuren. Het gebouw is voorlopig alleen open rondom voorstellingen en de keuken blijft nog gesloten.

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Pand P in Eindhoven heeft een jaar lang gesloten geweest voor renovatie en verbeteringen. Vanaf nu is het theater weer beperkt toegankelijk, maar alleen rondom geplande voorstellingen. Buiten deze momenten blijft het gebouw gesloten.

De keuken van Pand P is voorlopig nog niet operationeel. Voor avondvoorstellingen opent het theater om half zes ’s avonds, terwijl de deuren bij middagvoorstellingen vanaf twee uur ’s middags open gaan.

De exacte openingstijden kunnen nog veranderen. Bezoekers wordt aangeraden om de website van Pand P en sociale media te raadplegen voor actuele informatie over de agenda en eventuele wijzigingen.

Pand P, gelegen aan de Leenderweg 65, speelt een belangrijke rol in de culturele programmering van het Parktheater Eindhoven. Het theater biedt een podium voor diverse voorstellingen en activiteiten in de stad.