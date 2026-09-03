Tijn Landheer tekent profcontract bij Helmond Sport

De negentienjarige Tijn Landheer uit Helmond heeft zijn eerste profcontract getekend bij Helmond Sport. Na acht jaar in de jeugdopleiding en een sterke voorbereiding maakt hij nu deel uit van het eerste elftal. Zijn familie vierde de mijlpaal uitbundig. De jonge middenvelder is trots op deze stap in zijn voetbalcarrière.

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Voor Tijn Landheer is het profcontract een bekroning van jarenlang hard werken. Hij begon zijn voetbalavontuur bij Stiphout Vooruit en maakte op dertienjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van Helmond Sport. Na acht jaar bij de club heeft hij nu een basisplaats in het eerste elftal weten te veroveren.

De voorbereiding van deze zomer bleek cruciaal voor de negentienjarige middenvelder. Hij greep zijn kans en dwong meteen een plek in de basis af, wat zelfs voor hem een verrassing was. Landheer beschrijft zichzelf als een intelligente voetballer met goed spelinzicht en sterke balvaardigheden. Samen met ervaren spelers uit het team, zoals Brian, leert hij veel en krijgt hij waardevolle coaching.

Belangrijke lessen uit de jeugd

Landheer heeft niet alleen sportieve vooruitgang geboekt, maar ook op communicatief vlak grote stappen gezet. Trainers in de jeugdopleiding spoorden hem altijd aan om meer te praten op het veld. Als van nature stille jongen heeft hij hierin veel geleerd, wat hem nu helpt in het eerste elftal.

Hij herinnert zich ook mooie sportmomenten uit zijn tijd in de jeugd, zoals een cruciale wedstrijd met de Onder 15. Het team moest met vijf doelpunten verschil winnen om degradatie te voorkomen, wat uiteindelijk lukte met een 6-1 overwinning. Dat blijft een van zijn mooiste herinneringen.

Trots op de reis

Met zijn profcontract heeft Landheer een belangrijke stap gezet in zijn carrière. Hij kijkt met trots terug op de kleine jongen die ooit begon te voetballen in Helmond. Voor hem is de cirkel nu rond, en hij is klaar voor het grote werk bij Helmond Sport.