Tijn Landheer tekent profcontract bij Helmond Sport

De negentienjarige Tijn Landheer heeft zijn eerste profcontract getekend bij Helmond Sport. De verdediger uit Helmond ligt daarmee voor twee jaar vast bij de club. Na een sterke voorbereiding en zijn officiële debuut wordt zijn ontwikkeling beloond. Landheer begon zijn voetbalcarrière bij Stiphout Vooruit.

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Het is een bijzondere stap voor Tijn Landheer en de Helmond Sport Academie. De jonge verdediger heeft zijn weg naar het eerste elftal volledig doorlopen binnen de jeugdopleiding van de club. Hij kreeg afgelopen zomer de kans om zich te bewijzen tijdens de voorbereiding onder leiding van hoofdtrainer Frédéric Frans.

Landheer maakte indruk met zijn optredens en verdiende steeds meer speelminuten in de selectie. Aan het begin van het seizoen volgde de volgende mijlpaal: zijn officiële debuut tijdens de competitiewedstrijd tegen De Graafschap in het MySteel Stadion. Hij startte direct in de basis en speelde de volledige wedstrijd.

Van jeugdclub naar prof

Landheer begon zijn voetbalavontuur bij Stiphout Vooruit, een club in Helmond. Daar ontwikkelde hij zijn talent, wat hem uiteindelijk naar de Helmond Sport Academie bracht. Zijn doorbraak in het eerste elftal en het tekenen van een profcontract markeren een belangrijk moment in zijn carrière.

Met het contract blijft hij de komende twee seizoenen verbonden aan Helmond Sport. Dit biedt hem de kans om zich verder te ontwikkelen en een vaste waarde te worden binnen de selectie. De club benadrukt het belang van een goede jeugdopleiding en ziet Landheer als een voorbeeld voor andere talenten uit de regio.

Trots in eigen regio

De ontwikkeling van Landheer laat zien dat lokaal talent via de Helmond Sport Academie kan uitgroeien tot een profspeler. Voor de verdediger is het extra bijzonder dat hij deze stappen in zijn eigen regio heeft gezet. Hij is trots op het harde werk dat hem dit moment heeft opgeleverd.

Met zijn handtekening onder het contract zet Landheer een belangrijke stap in zijn voetbalcarrière. Helmond Sport kijkt uit naar wat de toekomst zal brengen voor de jonge verdediger.