Jong PSV haalt Lyfe Oldenstam binnen

Lyfe Oldenstam, een 19-jarige talentvolle rechtsback, gaat spelen voor Jong PSV. De speler, die eerder bij PEC Zwolle, Ajax en het Italiaanse Como actief was, heeft een contract voor één seizoen getekend.

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Jong PSV heeft zich versterkt met Lyfe Oldenstam. De 19-jarige rechtsback, die ook als middenvelder kan spelen, maakte vorig seizoen deel uit van de beloftenploeg van het Italiaanse Como. Daarvoor werd hij opgeleid bij PEC Zwolle en Ajax.

De technisch vaardige speler heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne rechtsback. Hij heeft negen keer gespeeld voor het Nederlands elftal onder de negentien jaar. Technisch manager Jan Vennegoor van Hesselink heeft Oldenstam nu vastgelegd voor één seizoen.

Met zijn komst hoopt Jong PSV een sterke aanvulling te hebben gevonden voor de selectie. Het team, dat spelers opleidt voor het eerste elftal van PSV, heeft met Oldenstam een veelzijdige speler binnengehaald die zowel in de verdediging als op het middenveld inzetbaar is.

Het talent uit Zwolle zal binnenkort aansluiten bij zijn nieuwe team in Eindhoven. Hij begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière met de ambitie om zich verder te ontwikkelen en door te groeien binnen PSV.