Convenant tussen Heusden en Asten vernieuwd

Het vernieuwde convenant tussen Dorpsoverleg Heusden en de Gemeente Asten is donderdag ondertekend. Hierin staan afspraken over samenwerking en communicatie.

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Donderdag 14 juli is het vernieuwde convenant officieel ondertekend door het Dorpsoverleg Heusden en de Gemeente Asten. Het document bevat afspraken over hoe beide partijen optimaal kunnen samenwerken en communiceren.

Het convenant richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke werkwijze. Hiermee willen de betrokken partijen zorgen dat inwoners van Heusden beter worden betrokken bij besluiten en plannen die hen aangaan.

Bij het ondertekenen van het convenant is gebruik gemaakt van de nieuwe Toffel, een hulpmiddel dat speciaal hiervoor is ontworpen. Het is niet bekend of dit in de toekomst vaker zal worden ingezet.

Met deze vernieuwing hopen Dorpsoverleg Heusden en de Gemeente Asten een stevige basis te leggen voor betere samenwerking en een duidelijke communicatie richting de inwoners van het dorp.