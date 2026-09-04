Dorpsvisie Heusden aangeboden aan burgemeester

De Dorpsvisie van Heusden is op 23 mei gepresenteerd aan de raadsleden van de gemeente. Het document, opgesteld door een werkgroep van zestig inwoners, werd in het Hart van Heusden aangeboden en toegelicht.

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De presentatie van de Dorpsvisie begon met een video waarin de raadsleden een virtuele rondleiding door het dorp kregen. Hierin werden de belangrijkste onderwerpen uit de visie belicht en uitgelegd waarom deze van betekenis zijn voor de inwoners van Heusden.

Om de dorpsvisie blijvend zichtbaar te maken, is gekozen voor een unieke aanpak. Het document werd in de vorm van een schilderij aangeboden aan de burgemeester. Dit schilderij wordt in het gemeentehuis tentoongesteld, zodat de inhoud van de dorpsvisie niet vergeten wordt.

Interactieve presentatie

De interactieve weergave van de dorpsvisie zorgt ervoor dat deze altijd toegankelijk is. Het idee hierachter is dat de visie niet onderin een la verdwijnt, maar actief gebruikt kan worden bij gemeentelijke besluitvorming. Voor wie de dorpsvisie zelf wil inzien, is deze online beschikbaar.

De werkgroep die de visie heeft opgesteld, bestond uit zo'n zestig betrokken inwoners van Heusden. Zij hebben gezamenlijk gewerkt aan de thema’s die zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Het document is bedoeld om de gemeente richting te geven bij het maken van keuzes voor Heusden.