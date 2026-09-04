Unitashof in Heusden officieel geopend

Het zorgcomplex Het Andere Wonen Unitashof in Heusden is officieel geopend. Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk onthulde samen met locatiemanager Bob de Beer en André Verhoeven van Dorpsoverleg Heusden het naambord.

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Het zorgappartementencomplex Unitashof in Heusden biedt woonruimte aan mensen met een binding met de gemeente. Bij de feestelijke opening op vrijdag 1 april werden enkele appartementen bezichtigd. Driekwart van de appartementen zal bewoond worden door inwoners van Heusden of mensen die daar een band mee hebben.

Naast de appartementen zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals een huiskamer, keuken en tuin. Deze ruimtes zijn bedoeld voor activiteiten en ontmoeting. Bewoners kunnen hier samenkomen en, als ze dat willen, gezamenlijk eten.

Het naambord aan de gevel werd onthuld door burgemeester Anke van Extel-van Katwijk, locatiemanager Bob de Beer en André Verhoeven, voorzitter van Dorpsoverleg Heusden. Dit markeerde het officiële startpunt voor het gebruik van het gebouw.

Het complex belooft een plek te worden waar bewoners niet alleen wonen, maar ook samen kunnen genieten van activiteiten en sociaal contact.