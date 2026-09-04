Vorstermansplein in Heusden opgeknapt tijdens NL Doet

Het Vorstermansplein in Heusden is opgeknapt tijdens NL Doet op 29 mei. De schoonmaakactie werd georganiseerd door Stichting Evenementen Heusden, met hulp van Samen voor Asten en wethouder Janine Spoor.

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Stichting Evenementen Heusden heeft op 29 mei tijdens NL Doet het Vorstermansplein onder handen genomen. De stichting kreeg daarbij hulp van Samen voor Asten en wethouder Janine Spoor. Samen hebben zij het plein een grondige schoonmaakbeurt gegeven.

NL Doet is een jaarlijks initiatief waarbij vrijwilligers door het hele land allerlei klussen aanpakken om buurten op te knappen. In Heusden werd dit aangegrepen om het plein op te frissen en klaar te maken voor gebruik.

Vrijwilligers in actie

De schoonmaakactie trok meerdere vrijwilligers die zich inzetten om het plein weer netjes te maken. De samenwerking tussen de verschillende organisaties en inwoners van Heusden zorgde voor een geslaagde dag.

De Stichting Evenementen Heusden liet na afloop weten blij te zijn met de hulp en de betrokkenheid van alle aanwezigen. Het Vorstermansplein is dankzij deze actie weer een schone plek voor de gemeenschap.