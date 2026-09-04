Wateroverlast en verkeersveiligheid Heusden aangepakt

De gemeente Asten heeft plannen gepresenteerd om wateroverlast aan de Voorste Heusden te verminderen. Daarnaast worden vier kruispunten in Heusden verkeersveilig ingericht. Het project is besproken met omwonenden en belanghebbenden.

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Om de waterproblematiek aan de Voorste Heusden aan te pakken, kiest de gemeente Asten ervoor om regenwater af te voeren naar het trapveldje aan de Patrijsweg. Dit wordt gezien als een toekomstbestendige oplossing, waarbij overtollig water in extreme situaties via sloten kan wegstromen. Andere voorstellen, zoals ondergrondse voorzieningen of wadi’s, zijn niet gekozen vanwege praktische en wettelijke beperkingen.

De kosten voor de aanleg van nieuwe rioolleidingen en waterbuffers worden betaald uit het rioolrecht. Volgens de wet mogen deze middelen alleen worden besteed aan watergerelateerde werkzaamheden. Het plan is gericht op het voorkomen van overstromingen en het verbeteren van de leefbaarheid in de Voorste Heusden.

Verkeersveiligheid

Naast de waterproblematiek worden ook maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in Heusden te verbeteren. Het college heeft besloten extra middelen te vragen om niet alleen vier kruispunten, maar ook de wegen daartussen veiliger te maken. Dit gebeurt na opmerkingen van bewoners over verhoogde plateau’s, geluidsoverlast en trillingen.

Er zijn al schetsen gemaakt en een extern bedrijf is ingeschakeld om advies te geven. Alternatieven voor de plateau’s worden onderzocht en zodra hier meer over bekend is, worden betrokkenen geïnformeerd.

Het project richt zich op een betere leefomgeving en een veilige verkeerssituatie in Heusden. Omwonenden en belanghebbenden worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de voortgang.