Gemeente Asten ondersteunt WhatsApp Buurtpreventie

In Asten worden steeds meer WhatsApp-groepen opgericht om buurten veiliger te maken. De gemeente biedt folders, stickers en borden aan om deze initiatieven te ondersteunen.

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Inwoners van de gemeente Asten starten steeds vaker WhatsApp-groepen om de veiligheid in hun buurt te verbeteren. Via deze groepen kunnen buurtbewoners elkaar snel waarschuwen bij verdachte situaties of andere veiligheidsproblemen.

Om deze initiatieven te ondersteunen, stelt de gemeente gratis folders beschikbaar. Hierin staan tips voor het oprichten van een WhatsApp-groep en de bijbehorende spelregels. De folders zijn af te halen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Stickers en borden

Daarnaast kunnen inwoners stickers gebruiken om zichtbaar te maken dat ze lid zijn van een WhatsApp-groep. Deze stickers kunnen bijvoorbeeld op een raam, deurpost of brievenbus worden geplakt. Voor wijken waar meerdere WhatsApp-groepen actief zijn, biedt de gemeente ook speciale borden aan. De locaties voor deze borden worden bepaald door de verkeersdeskundige.

Buurtbewoners die een bord in hun wijk willen, kunnen een verzoek indienen via het dorpsoverleg. Het dorpsoverleg fungeert als contactpersoon richting de gemeente.

Meer informatie over het opzetten van een WhatsApp-groep en de bijbehorende spelregels vind je in een speciale folder die beschikbaar is gesteld door de gemeente Asten. Deze folder is online te bekijken via deze link.