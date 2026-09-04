Pastoor Tonnie van Steen krijgt eigen straatnaam

Pastoor Tonnie van Steen heeft een eigen straatnaam gekregen in Heusden. Het straatnaambord 'Pastoor van Steenhof' werd onthuld tijdens een ceremonie in de Gaard, tot verrassing van de 99-jarige pastoor.

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De onthulling van het straatnaambord vond plaats op 15 november 2016. Pastoor Tonnie van Steen, die na 32 jaar afscheid neemt van Heusden, was zichtbaar geroerd door het gebaar. Het initiatief kwam van de Dorpsraad Heusden en de Stichting Evenementen Heusden, die vonden dat de geliefde pastoor een blijvende plek in het dorp verdiende.

De ceremonie werd bijgewoond door bewoners en leden van de locatieraad Heusden, onderdeel van de parochie. Pastoor Van Steen onthulde het bord zelf, in de Gaard. De straatnaam 'Pastoor van Steenhof' is een eerbetoon aan zijn lange staat van dienst en betrokkenheid bij de gemeenschap.

In Heusden zijn meer straatnamen vernoemd naar markante dorpsfiguren, zoals de Pastoor Arnoldstraat en het Vorstermansplein. Volgens de Dorpsraad was het een gemiste kans dat de gemeente eerder niet meewerkte aan een straatnaam voor pastoor Van Steen. Toch is dat nu rechtgezet door deze bijzondere actie.

Pastoor Tonnie van Steen neemt binnenkort afscheid van Heusden, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld. De straatnaam zal een blijvende herinnering zijn aan zijn inzet voor het dorp.