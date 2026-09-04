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Grondwerkzaamheden Doonheide fase 3 in Gemert gemeld

Vandaag om 09:48

Keizersberg Vastgoed B.V. heeft een melding gedaan voor grondwerkzaamheden in Doonheide fase 3 in Gemert. De grond wordt verbeterd voor funderingen, rioleringen en wegen. Deze melding is op 31 augustus 2026 bij de gemeente binnengekomen.

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Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij deze procedure is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken, omdat het een kennisgeving betreft.

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de grond klaar te maken voor bouwactiviteiten zoals funderingen, rioleringen en wegen. Het verzoeknummer voor deze melding is 2026083100034 en het gekoppelde zaaknummer is Z-2026-013825.

De melding is afkomstig van Keizersberg Vastgoed B.V. en betreft de locatie Doonheide fase 3 in Gemert. Dit is een belangrijke stap in de voorbereiding van de bouwactiviteiten in dit gebied.

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