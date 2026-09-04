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Verbouwing Jan Gielenlaan Eindhoven verlengd

Vandaag om 09:53

De termijn voor een vergunning voor de verbouwing aan de Jan Gielenlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een interne verbouwing waarbij draagmuren worden verwijderd. De aanvraag betreft alleen het bouwtechnische deel.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op het adres Jan Gielenlaan 36 in Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006952. De werkzaamheden zijn gericht op een interne verbouwing en het verwijderen van draagmuren.

De verlenging van de omgevingsvergunning is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken liggen niet ter inzage.

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