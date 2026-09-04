Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakopbouw in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor een dakopbouw op Grasbloem 2. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 2 september is ontvangen.

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Op Grasbloem 2 in Eindhoven is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een dakopbouw. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-008574, is op 2 september 2026 door de gemeente ontvangen.

De vergunningaanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Inzage van de stukken is niet mogelijk.