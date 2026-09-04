Boomkap aangevraagd in Mgr Swinkelsstraat Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Mgr Swinkelsstraat.

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De gemeente Eindhoven heeft op 2 september een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een boom aan de Mgr Swinkelsstraat, postcode 5623AP.

De vergunningaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008550. Deze melding is momenteel alleen ter kennisgeving, en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.