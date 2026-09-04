Verlenging vergunning voor verbouwing Kruisstraat in Eindhoven

De vergunning voor een interne verbouwing aan de Kruisstraat 88A in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwtechnische aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-006444.

Gevonden voor jou

De verlenging van de omgevingsvergunning betreft een interne verbouwing op het adres Kruisstraat 88A in Eindhoven. Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor eerder een aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006444.

Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.