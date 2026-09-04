Zonnepanelen gepland aan de Fuutlaan in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om zonnepanelen te plaatsen op Fuutlaan 37A in Eindhoven. De vergunningaanvraag is op 1 september ontvangen en wordt nu behandeld.

Gevonden voor jou

Op het adres Fuutlaan 37A in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-008545, is op 1 september 2026 binnengekomen bij de gemeente.

Het gaat om een kennisgeving en de vergunning ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.