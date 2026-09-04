PSV Vrouwen tegen Deense club in Europa Cup

PSV Vrouwen speelt in de voorronde van de UEFA Women's Europa Cup tegen Fortuna Hjørring. Het team neemt het op tegen deze Deense club op 23 september in Eindhoven en 30 september in Denemarken.

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De loting voor de tweede voorronde van de Europa Cup heeft PSV Vrouwen gekoppeld aan Fortuna Hjørring. Het team krijgt daarmee opnieuw een Deense tegenstander, nadat het eerder deze week door HB Køge werd uitgeschakeld in de Champions League-voorronde.

De wedstrijden tegen Fortuna Hjørring vinden plaats op zaterdag 23 september in Eindhoven en zaterdag 30 september in Denemarken. Het toernooi is een nieuwe kans voor PSV Vrouwen, die vorig jaar ook deelnamen aan de UEFA Women's Europa Cup.

Deense tegenstanders

Het treffen met Fortuna Hjørring volgt kort op de teleurstelling in de Champions League-voorronde. HB Køge wist toen in de laatste ronde een einde te maken aan de Europese aspiraties van het Eindhovense team. Nu krijgt PSV Vrouwen de kans om zich te revancheren in een ander toernooi.

Over de verkoop van kaarten voor de thuiswedstrijd op 23 september is nog geen verdere informatie beschikbaar. Deze details worden later bekendgemaakt.