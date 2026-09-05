Aquarel-inloop weer van start

De aquarel-inloopsessies van William van der Zanden zijn weer begonnen. Liefhebbers kunnen zes keer deelnemen aan de creatieve workshops in het buurthuis. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende ochtenden en zijn los van elkaar te volgen.

Gevonden voor jou

Na het succes van eerdere edities wordt de reeks aquarel-inloopsessies voortgezet. De workshops staan open voor iedereen, met of zonder ervaring, en deelnemers mogen zelf thema's of voorstellen aandragen. Bij voldoende animo kan de serie worden afgesloten met een slotexpositie in het buurthuis, waar de groep zelf over beslist.

Data en tijdstippen

De sessies vinden plaats op zes ochtenden, van tien tot twaalf uur: 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 21 november en 12 december. Vanaf januari komt er een nieuwe reeks workshops.

Er is plek voor maximaal twaalf deelnemers per groep. Bij meer aanmeldingen wordt de groep opgesplitst. De eerste kennismaking begint met een kop koffie van het huis, daarna geldt het buurthuistarief. De inloop is vrij en per keer te bezoeken.

Materialen en aanpak

Deelnemers dienen zelf materialen mee te nemen, maar er is ook restmateriaal beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Tijdens de eerste sessie wordt uitvoerig uitgelegd wat handig is om aan te schaffen. Er wordt niet gewerkt met vaste thema's of een bepaalde volgorde, waardoor iedereen op eigen niveau kan instappen.

De workshops bieden ruimte voor creatieve vrijheid en samenwerking. Mocht je interesse hebben, dan kun je gewoon langskomen op een van de genoemde data om mee te doen.