Bibliothecaresse Tessie van Eil neemt afscheid na 36 jaar

Na zesendertig jaar stopt Tessie van Eil als bibliothecaresse in Heksenwiel. Op 17 september werkt ze haar laatste dag, waarna ze met pensioen gaat. Tessie begon ooit als oproepkracht en werkte jarenlang in het centrum van Breda. De afgelopen negen jaar was ze een vertrouwd gezicht in de bibliotheek van Heksenwiel.

Gevonden voor jou

Tessie van Eil heeft een lange carrière achter de rug in de bibliotheekwereld. Haar loopbaan begon zesendertig jaar geleden als oproepkracht bij de bibliotheekbus. Later werd de vestiging in het centrum van Breda haar vaste werkplek, waar ze 26 jaar heeft gewerkt. Sinds negen jaar is ze werkzaam in de bibliotheek van Heksenwiel, een plek die ze in eerste instantie niet zag zitten, maar waar ze uiteindelijk met veel plezier heeft gewerkt.

De bibliotheek in Heksenwiel is kleinschaliger dan de vestiging in het centrum, wat Tessie erg waardeert. Het directe contact met bezoekers maakt het werk voor haar bijzonder. Zo komt er dagelijks een man van honderdentwee jaar zijn krant lezen, waarbij Tessie hem altijd voorziet van een kopje koffie. Ondanks haar liefde voor het werk heeft ze moeite gehad met de veranderingen, zoals de digitalisering en de brede activiteiten die tegenwoordig in bibliotheken plaatsvinden.

Een actief pensioen

Tessie kijkt met veel plezier terug op haar tijd in de bibliotheek. Ze benadrukt dat er altijd veel gelachen werd met collega’s, zoals bij de evaluaties op maandag. Nu ze met pensioen gaat, wil ze actief blijven. Ze heeft verschillende hobby’s, waaronder fitness, wandelen, padellen en zwemmen in zee. Zeeland voelt voor haar als een tweede thuis, waar ze graag tijd doorbrengt.

In de nabije toekomst doet Tessie mee aan hardloopevenementen zoals de Singelloop en de Haagse Beemdenloop, waar ze al veertig jaar aan deelneemt. Daarnaast overweegt ze vrijwilligerswerk, want stilzitten is niets voor haar. Tessie wil eerst rustig aan doen, maar daarna weer actief bezig blijven.