Geert van Els uit Boxmeer krijgt Koninklijke onderscheiding

Geert van Els uit Boxmeer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding zondag uit tijdens de clubdag van Jeu de Boules-vereniging De Bokkeschieters.

Gevonden voor jou

De uitreiking vond plaats op de Jeu de Boules-banen in het Weijerpark in Boxmeer. Van Els is al jarenlang actief bij De Bokkeschieters, waar hij vijf dagen per week de banen onderhoudt. Ook bij grote toernooien draagt hij zijn steentje bij door vlaggen te plaatsen, tenten op te bouwen en het terrein klaar te maken.

Naast zijn werk voor de Jeu de Boules-vereniging is Van Els tot zijn pensioen in maart dit jaar werkzaam geweest bij woonzorgboerderij De Hultenhoek. Hoewel hij officieel twaalf uur per week werkte, was hij vaak meer uren aanwezig. Ook na zijn pensionering blijft hij betrokken bij de boerderij. Hij helpt met de verzorging van dieren, ondersteunt cliënten en neemt tijdens de vakantieweek veel werkzaamheden over.

Vrijwilliger bij verenigingen

Van Els zet zich daarnaast al jarenlang belangeloos in voor anderen. Hij is actief bij meerdere verenigingen en organisaties en helpt mensen met verschillende klusjes, zoals tuinonderhoud, sneeuwruimen en boodschappen doen. Ook biedt hij gezelschap aan mensen die daar behoefte aan hebben. Jarenlang was hij mantelzorger voor een echtpaar zonder kinderen en bleef hij na het overlijden van de vrouw de echtgenoot bezoeken, zelfs na diens verhuizing naar een zorginstelling.

Bij carnavalsvereniging De Metworst is Van Els al meer dan veertig jaar lid en vrijwilliger. Hij helpt bij evenementen zoals de optocht en Metworstmaandag en maakt de stropop die jaarlijks op Aswoensdag wordt verbrand.

Vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en jarenlange inzet voor anderen is het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Van Els te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.