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Buurtbarbecue in Veghel op 12 september goedgekeurd

Vandaag om 09:59

De gemeente Meierijstad heeft een melding voor een buurtbarbecue op Zwaluwendonk 27 in Veghel geaccepteerd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 september.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 3 september besloten een melding voor een buurtbarbecue in Veghel goed te keuren. Het evenement wordt georganiseerd op Zwaluwendonk 27.

De buurtbarbecue, die gepland staat voor zaterdag 12 september, is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4185. Het besluit is op 3 september verzonden.

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