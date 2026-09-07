Bewoners Zuidelijk Veghel kiezen locaties hondenlosloopgebieden

De gemeente Meierijstad vraagt bewoners van Zuidelijk Veghel om mee te denken over de locatiekeuze voor nieuwe hondenlosloopgebieden. De enquête is tot en met 4 oktober in te vullen.

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De gemeente wil in Zuidelijk Veghel twee omheinde losloopgebieden voor honden realiseren. In de wijken Veghel Zuid, De Leest, De Scheifelaar en Veghels Buiten zijn vijf mogelijke locaties gevonden, waarvan drie als voorkeurslocaties worden gezien. Omwonenden en andere bewoners kunnen via een digitale enquête hun mening geven over deze plekken.

Het streven is om de losloopgebieden volgend voorjaar in gebruik te nemen. De gemeente onderhoudt deze terreinen en zorgt ervoor dat hondenpoep wordt opgeruimd. Inwoners binnen de bebouwde kom moeten idealiter binnen één kilometer van hun woning een losloopgebied kunnen bereiken.

Drie voorkeurslocaties

De locatiekeuze is onderdeel van een breder plan om verspreid door de gemeente Meierijstad twintig nieuwe hondenlosloopgebieden aan te leggen. Zuidelijk Veghel en Keldonk zijn de eerste gebieden waar bewoners bij de besluitvorming worden betrokken. In Keldonk bleek geen geschikte locatie te vinden, waardoor het traject daar tijdelijk is stopgezet. In Erp start nu een derde pilot.

In Zuidelijk Veghel is er budget voor maximaal twee gebieden. De gemeente benadrukt dat het belangrijk is dat niet alleen hondenbezitters, maar ook niet-hondenbezitters en omwonenden hun mening geven. Dit helpt om een afgewogen beslissing te nemen over de locaties.

Participatie en planning

De enquête is via de website van de gemeente Meierijstad in te vullen tot en met 4 oktober. Voor inwoners die geen toegang hebben tot de digitale versie, is een papieren enquête beschikbaar. Het participatieproces en het gebruik van de gerealiseerde losloopgebieden worden de komende tijd gemonitord en geëvalueerd.

De gemeente besluit eind 2027 of deze aanpak geschikt is om in heel Meierijstad uit te rollen. Voor nu is de focus op Zuidelijk Veghel, waar de nieuwe losloopgebieden uiterlijk volgend voorjaar gerealiseerd moeten zijn.