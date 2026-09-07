Organiseer je evenement in Halderberge in 2027

Organiseer je volgend jaar een evenement in Halderberge? Meld het vóór 1 december.

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De gemeente Halderberge roept organisatoren van evenementen op om hun plannen voor 2027 tijdig door te geven. Dit kan tot 1 december 2026. De informatie wordt gebruikt om hulpdiensten hun planning aan te laten passen.

Evenementen kunnen worden aangemeld via een formulier op de website van de gemeente. Alle aangemelde evenementen komen in een jaaroverzicht. Dit overzicht wordt in december definitief vastgesteld, gepubliceerd en gedeeld met de hulpdiensten. Ook als je na 1 december een evenement aanmeldt, kun je in het overzicht zien of je locatie nog beschikbaar is.

Geen vervanging voor vergunning

Belangrijk om te weten: het doorgeven van een evenement is geen officiële aanvraag voor een evenementenvergunning. Voor een vergunning moet je je evenement definitief melden, inclusief alle benodigde documenten. Dit moet minimaal acht tot zestien weken voor de start van je evenement gebeuren.

Het jaaroverzicht helpt niet alleen bij de planning van hulpdiensten, maar geeft ook organisatoren inzicht in beschikbaarheid en mogelijkheden. De gemeente benadrukt dat wijzigingen na 1 december altijd nog mogelijk zijn, zolang je de juiste procedures volgt.