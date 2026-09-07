FC Eindhoven speelt gelijk tegen Jong FC Utrecht

FC Eindhoven heeft maandagavond gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht. Op sportcomplex Zoudenbalch eindigde de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Beide teams kregen kansen, maar wisten die niet te benutten. FC Eindhoven neemt door het resultaat één punt mee naar huis.

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De wedstrijd begon rustig, zonder veel actie in het eerste kwartier. Mika de Jonge probeerde het vanaf de middenlijn, maar zijn poging ging over het doel van Jong FC Utrecht. Rond de twintigste minuut kreeg FC Eindhoven meer grip op de wedstrijd. Kevin van Veen en Mika de Jonge testten de Utrechtse doelman Mees Eppink, maar konden niet tot scoren komen.

De thuisploeg nam daarna het initiatief over en kreeg enkele gevaarlijke kansen. FC Eindhoven-keeper Jort Borgmans hield zijn ploeg echter op de been met reddingen bij pogingen van Björn Menzo en Yousri Sbai. Tot aan de rust bleef het spel rustig en waren er geen grote mogelijkheden.

Spanning na rust

Direct na de pauze was FC Eindhoven weer gevaarlijk. Siegert Baartmans kreeg een goede kopkans, maar zag zijn bal naast het doel gaan. Even later kreeg Baartmans opnieuw een kans na het omspelen van de doelman, maar vanuit een lastige hoek belandde zijn schot in het zijnet. Jong FC Utrecht liet zich ook zien met een gevaarlijke kopbal uit een hoekschop die net naast ging.

Slotfase zonder goals

In de laatste dertig minuten had FC Eindhoven nog kansen via Baartmans, die in een één-op-één met de keeper recht op hem af schoot. Jort Borgmans blonk uit met een knappe redding op een schot van Wessel Kooy. Vlak voor tijd kopte Owen Renfrum een bal uit een hoekschop, maar ook die ging naast. Beide ploegen bleven dichtbij een doelpunt, maar het lukte niet om het net te vinden.

Vijf minuten voor het einde maakte Rayan Buifrahi zijn debuut voor FC Eindhoven. De aanvaller verving Mika de Jonge, maar kon geen verschil meer maken. In de slotfase was Jong FC Utrecht nog gevaarlijk met een hard schot van Björn Menzo dat net over de lat ging. Uiteindelijk bleef het bij een 0-0 gelijkspel.

Vrijdag speelt FC Eindhoven thuis tegen FC Dordrecht in het Jan Louwers Stadion. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds.