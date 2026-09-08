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Screeningsunit tijdelijk geplaatst in Erp
Vandaag om 09:22
Van 16 november tot 15 januari wordt op het Hertog Janplein in Erp een screeningsunit geplaatst. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor op 4 september een ontheffing verleend.
De screeningsunit komt te staan bij Hertog Janplein 9 in Erp. Het tijdelijke bouwwerk zal daar gedurende twee maanden dienstdoen. Het besluit om deze ontheffing te verlenen is genomen door de burgemeester van Meierijstad. Het zaaknummer van deze aanvraag is OH-2026-4164.
De unit is bedoeld voor screeningsdoeleinden. Het gaat om een periode van twee maanden, van 16 november 2026 tot en met 15 januari 2027.
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