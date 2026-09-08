Beslistermijn verlengd voor dakwerkzaamheden en luchtwasser in De Mortel

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor het slopen en saneren van daken en de bouw van een nieuwe luchtwasser aan de Dr. De Quayweg 12 in De Mortel.

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Het besluit om de termijn te verlengen is op 1 september 2026 ingediend. Het gaat om werkzaamheden waarbij de daken worden gesloopt en gesaneerd, en een nieuwe luchtwasser wordt gebouwd. Een luchtwasser is een systeem dat de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak, vermindert.

De locatie van de aanvraag is aan de Dr. De Quayweg 12 in De Mortel. Voor verdere informatie over dit besluit en andere bekendmakingen kun je terecht op de website van de gemeente Gemert-Bakel of de officiële bekendmakingen.