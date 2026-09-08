Sinterklaasborden binnenkort te zien in Grave

Van 15 oktober tot en met 14 november worden er evenementenborden geplaatst in Grave voor de Sinterklaasintocht. Het gaat om borden nabij de Trompetterstraat, St.Elisabethstraat en Jan van Cuykdijk.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft op 4 september toestemming gegeven voor het plaatsen van deze borden. Dit besluit is onderdeel van een verleende objectvergunning.

De borden zullen de komst van de Sinterklaasintocht onder de aandacht brengen. De vergunning geldt voor locaties rondom de Trompetterstraat, St.Elisabethstraat en Jan van Cuykdijk in Grave.