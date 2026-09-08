Aanvraag voor brandcompartimenten in Mill

Op de Hoogveldseweg in Mill is een vergunningsaanvraag ingediend voor het realiseren van brandcompartimenten. De aanvraag kwam binnen op 3 september en wordt volgens de standaardprocedure behandeld.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van brandcompartimenten op Hoogveldseweg 1 in Mill. Het gaat om een bouwactiviteit die is ingediend op 3 september 2026. De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005870.

De behandeling van deze aanvraag volgt de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken moet er een besluit worden genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Tegen de aanvraag zelf of een verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt.