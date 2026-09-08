Alcoholontheffing verleend voor De Nacht Van Strijp-S in Eindhoven

Voor het evenement De Nacht Van Strijp-S in Eindhoven is een alcoholontheffing verleend. Het feest vindt plaats op 19 en 20 september op de Philitelaan.

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Het besluit over de alcoholontheffing voor De Nacht Van Strijp-S is op 4 september genomen. Deze ontheffing, op basis van artikel 35 van de Alcoholwet, maakt het mogelijk om tijdelijk alcohol te schenken tijdens het evenement.

De Nacht Van Strijp-S wordt gehouden op de Philitelaan in Eindhoven. Het feest is gepland voor zaterdag 19 en zondag 20 september 2026.