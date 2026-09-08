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Evenementenvergunning verleend voor Nacht van Strijp-S
Vandaag om 09:27
De Nacht van Strijp-S mag doorgaan op 19 en 20 september. De vergunning is verleend.
Het evenement Nacht van Strijp-S heeft groen licht gekregen van de gemeente Eindhoven. De vergunning voor dit B-evenement werd op 4 september verleend. Het feest zal plaatsvinden op meerdere locaties binnen Strijp-S.
De Nacht van Strijp-S staat gepland voor zaterdag 19 en zondag 20 september. Het evenement is aangemerkt als een B-evenement, wat betekent dat het een middelgroot evenement is waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid en organisatie.
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