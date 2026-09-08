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Verlenging vergunning voor appartementen aan Koenraadlaan Eindhoven
Vandaag om 09:27
De omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan de Koenraadlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een overgangsregeling voor de realisatie van 75 kamers naar koopappartementen.
De aanvraag betreft de verlenging van een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006165. Deze vergunning is bedoeld voor de aanpassing van een kamerverhuurproject naar 75 koopappartementen aan de Koenraadlaan 110-01 in Eindhoven.
Het gaat hier om een overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026. De verlenging is enkel ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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