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Fakkeldefile in Eindhoven krijgt vergunning

Vandaag om 09:27

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het Fakkeldefile op het Stadhuisplein. Het evenement vindt plaats op maandag 18 september.

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Op 3 september is besloten dat het Fakkeldefile op het Stadhuisplein in Eindhoven mag doorgaan. Dit evenement wordt aangemerkt als een A-evenement, wat betekent dat het een grote impact heeft op de stad en bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist.

Het Fakkeldefile staat gepland voor maandag 18 september 2026. De locatie is het Stadhuisplein, waar naar verwachting veel bezoekers zullen samenkomen. Voor het organiseren van dit evenement was een officiële aanvraag nodig, die nu is goedgekeurd.

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