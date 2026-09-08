Ontheffing verleend voor alcohol tijdens Nacht van Strijp S

De gemeente Eindhoven heeft een ontheffing verleend voor alcoholgebruik bij Streat Bars tijdens de Nacht van Strijp S op 19 en 20 september.

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Het evenement vindt plaats op Torenallee 86-02 in Eindhoven. De ontheffing valt onder artikel 35 van de Alcoholwet en is verleend als onderdeel van de vergunning voor een zogenaamd A-evenement.

Het besluit is op 4 september genomen door het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving van de gemeente. De locatie mag tijdens de Nacht van Strijp S alcohol schenken onder de voorwaarden van deze ontheffing.