Alcoholontheffing verleend voor Nacht van Strijp S in Eindhoven

Tijdens de Nacht van Strijp S mag op 19 en 20 september alcohol worden geschonken op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Het evenement heeft ontheffing gekregen voor de Alcoholwet.

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Het gaat om een vergunning voor een zogenoemd A-evenement, wat betekent dat de organisatie toestemming heeft om alcohol te schenken op deze locatie. De ontheffing is op 4 september verleend door de sector Veiligheid en Handhaving.

De Nacht van Strijp S vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Het evenement is gepland voor zaterdag 19 en zondag 20 september 2026. De locatie is het Ketelhuisplein 1, 5617AE Eindhoven.