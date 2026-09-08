Verontreinigde grond tijdelijk uitgegraven in Eindhoven

In Eindhoven is een melding gedaan voor het graven in sterk verontreinigde grond bij de Oude Bestse Ploegstraat. Het gaat om een tijdelijke uitplaatsing van vervuilde bodem.

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Bedrijf Aelmans Milieu Oss B.V. heeft op 27 augustus 2026 een melding gedaan bij de gemeente Eindhoven. De activiteit betreft het graven in grond waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Deze grond is sterk verontreinigd en wordt tijdelijk uit de bodem verwijderd.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, dat alleen een kennisgeving is. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. De locatie van de werkzaamheden is aan de Oude Bestse Ploegstraat in Eindhoven.