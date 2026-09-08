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Blokkenwanden voor opslag bulkgoederen in Schijndel vergunningvrij
Vandaag om 10:23
De gemeente Meierijstad heeft besloten dat de plaatsing van blokkenwanden als keerwand voor opslag van bulkgoederen op Perceel Schijndel sectie P nummer 68 vergunningvrij is.
Het besluit is genomen op 4 september 2026 en heeft betrekking op een omgevingsvergunning die eerder was aangevraagd. Door de verklaring als vergunningvrij is er geen verdere toestemming nodig voor deze werkzaamheden.
De blokkenwanden dienen als keerwand en zijn bedoeld voor het opslaan van bulkgoederen. Het perceel bevindt zich in Schijndel en staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4167. Het besluit is verzonden op dezelfde dag dat het is genomen.
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