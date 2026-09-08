Ontdek TU/e tijdens Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september kun je een rondleiding volgen over de TU/e-campus in Eindhoven. De tour staat in het teken van de zeventigste verjaardag van de universiteit. Drie gebouwen en twee kunstwerken op de campus hebben onlangs de status van gemeentelijk monument gekregen. Het vertrekpunt van de rondleiding is bij De Zwarte Doos.

Gevonden voor jou

De rondleiding biedt een unieke kans om meer te leren over de geschiedenis van de Technische Universiteit Eindhoven en de bijzondere gebouwen en kunstwerken op het terrein. Het Auditorium, Gemini-Zuid, Ceres, de vloerreliëfs van Ad Dekkers en het vloermozaïek van Jan Dijker zijn recent aangewezen als gemeentelijke monumenten.

Het initiatief komt van Studium Generale en het Architectuurcentrum Eindhoven. Bezoekers krijgen tijdens de tour uitleg over de architectuur en de betekenis van de monumenten. Ook worden historische film- en videobeelden vertoond in De Zwarte Doos, het startpunt van de rondleiding.

Rondleiding elk uur

De rondleidingen beginnen ieder uur, tussen elf uur ’s ochtends en vier uur ’s middags, en duren ongeveer 45 minuten. Voor wie liever zelfstandig op ontdekking gaat, is er een speciale TU/e-monumentenkaart beschikbaar.

De Technische Universiteit Eindhoven viert dit jaar haar zeventigste verjaardag. De monumentale gebouwen en kunstwerken op de campus zijn een blijvende herinnering aan de rijke historie van de universiteit.