Weverijmuseum gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Het Weverijmuseum opent op 12 en 13 september gratis zijn deuren tijdens Open Monumentendag. Bezoekers kunnen het bijzondere rijksmonument ontdekken en deelnemen aan gratis rondleidingen. Het thema van dit jaar is ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar vol is vol.

Gevonden voor jou

Het Weverijmuseum, gevestigd in een monumentaal fabrieksgebouw, doet mee aan Open Monumentendag. Tijdens dit weekend kunnen bezoekers gratis genieten van de historische locatie en het werkende museum. Het museum, dat het verhaal van de textielindustrie levend houdt, toont historische machines en weefgetouwen die nog steeds in gebruik zijn.

Het thema van Open Monumentendag, ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’, sluit goed aan bij de geschiedenis van het museum. Het fabrieksgebouw heeft door de jaren heen veel veranderingen doorgemaakt en kreeg uiteindelijk een nieuwe bestemming als museum. Het erfgoed speelt een belangrijke rol in het doorgeven van de kennis van het weefambacht aan nieuwe generaties.

Instaprondleidingen

Bezoekers kunnen op beide dagen aansluiten bij gratis instaprondleidingen door het museum. De rondleidingen starten om twee uur en half vier ’s middags. Tijdens de rondleiding ontdek je meer over het gebouw, de geschiedenis van de voormalige wollenstoffenfabriek en de huidige activiteiten van het museum.

Vooraf aanmelden is niet nodig, maar het aantal plaatsen is beperkt. De organisatie adviseert op tijd te komen om teleurstelling te voorkomen. Het museum is gevestigd in Geldrop en biedt tijdens Open Monumentendag een unieke kans om het erfgoed van de textielindustrie te ervaren.