Eindhoven herdenkt bevrijding met vuur en stoet

Op vrijdag 18 september herdenkt Eindhoven de bevrijding van 1944. De plechtigheid vindt plaats op het Stadhuisplein en begint om 19.30 uur. Het bevrijdingsvuur wordt vanuit Frankrijk naar de stad gebracht. Voorafgaand trekt een stoet met historische voertuigen door de binnenstad.

Gevonden voor jou

Vrijdag 18 september markeert de 82e herdenking van de bevrijding van Eindhoven. Op het Stadhuisplein vindt om 19.30 uur een ceremonie plaats die toegankelijk is voor iedereen. Het plein opent om 18.45 uur voor publiek.

Een opvallend onderdeel is het bevrijdingsvuur, dat jaarlijks vanuit Bayeux, Frankrijk, naar Eindhoven wordt gebracht. Eindhovense wielrenners, scholieren, leden van lokale gilden en gemeentelijke vertegenwoordigers verzorgen deze traditie. Het vuur wordt begeleid door een stoet historische legervoertuigen die door de binnenstad rijdt.

Route van de stoet

De colonne met voertuigen passeert rond 18.30 uur de Aalsterweg en om 19.00 uur Stratumseind. Daarna gaat de route via het Catharinaplein, de Markt en de Rechtestraat naar het Begijnenhof. Rond 19.30 uur komt de stoet aan op het Stadhuisplein.

De herdenking start met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de ruim 1.200 Eindhovense burgers en geallieerde militairen die omkwamen tijdens de bevrijding. Dit jaar staat de ceremonie in het teken van ‘Vrouwen in Verzet’. Twee jongeren delen verhalen uit het project Oorlog in Mijn Buurt, en een scholier interviewt een veteraan. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Philharmonie Brainport.

Herdenking bij Airbornemonument

De activiteiten gaan op zaterdag 19 september verder met een ceremonie bij het Airbornemonument aan de Airbornelaan. Hier worden om 10.00 uur de Amerikaanse militairen van de 101st Airborne Division herdacht. Ook deze herdenking is vrij toegankelijk.