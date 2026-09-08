Aziatische tijgermug aangetroffen langs A73

Langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep is een Aziatische tijgermug ontdekt. De NVWA neemt donderdag maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een gebied van 500 meter wordt behandeld met een larvendodend middel. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

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De Aziatische tijgermug is gevonden in een muggenval langs de A73, bij parkeerplaats Hondsiep. Het insect kan tropische ziektes overbrengen, maar de kans op besmetting in Nederland is momenteel klein. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil voorkomen dat de mug zich hier vestigt.

De bestrijding staat gepland voor donderdag 10 september. In een straal van 500 meter rond de vindplaats worden mogelijke broedplaatsen aangepakt. Hiervoor gebruikt de NVWA een speciaal middel dat de larven doodt. Bewoners in de omgeving hebben een brief ontvangen met meer informatie over de maatregelen.

Verspreiding tegengaan

De tijgermug kan Nederland via verschillende routes bereiken, zoals het transport van goederen of voertuigen. Hoewel de vondst niet betekent dat het insect zich al heeft gevestigd, is het belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. De mug vormt een risico omdat hij ziektes als dengue en chikungunya kan overbrengen.

De NVWA blijft de situatie monitoren en voert controles uit om de mug op te sporen en te bestrijden. Het is niet de eerste keer dat de tijgermug in Nederland wordt aangetroffen, maar de autoriteit benadrukt dat snelle actie nodig is om problemen op de lange termijn te voorkomen.