Bestuurscentrum Sint-Oedenrode krijgt nieuwe bestemming

Het achterste deel van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt ingezet voor jeugdzorg en woningen. Het college heeft hierover op 1 september besloten. Zo komen er studio’s voor jongeren en blijft jeugdzorg beschikbaar.

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Het besluit betreft de zogenoemde lobben 3 en 4 van het gebouw. Dit deel komt vrij door de verbouwing van het voorste deel van het bestuurscentrum tot nieuw publiekserviceloket en bestuurscentrum. De gemeente Meierijstad wil in samenwerking met woningcorporatie Woonmeij studio’s realiseren voor jongeren. Hiermee wordt een combinatie van wonen en zorg mogelijk gemaakt.

Volgens de woonzorgvisie van de gemeente is er in Sint-Oedenrode grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Door het achterste deel van het gebouw opnieuw te benutten, kan hieraan worden bijgedragen. Daarnaast blijft de jeugdzorgfunctie behouden, waardoor laagdrempelige hulp en ondersteuning voor jongeren en hun ouders beschikbaar blijft.

Tijdelijke ingang tijdens renovatie

De renovatie van het voorste deel van het gebouw begint in oktober. Tijdens de werkzaamheden wordt de huidige ingang gesloten en komt er een tijdelijke entree aan de Laan van Mariëndael. Deze ingang wordt toegankelijk gemaakt met onder andere een invalideparkeerplaats en verwijzingsborden. Zo kunnen bezoekers nog steeds terecht voor het ophalen van paspoorten, rijbewijzen en raadsvergaderingen.

Het college verwacht met deze herontwikkeling niet alleen leegstand te voorkomen, maar ook in te spelen op de behoeften van de gemeenschap. De plannen zorgen ervoor dat het bestuurscentrum een betekenisvolle rol blijft spelen in Sint-Oedenrode.